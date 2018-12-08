رجال سلة الأهلي يخسر أمام الزمالك ويتأهل لنصف نهائي دوري المرتبط

خسر الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي أمام نظيره الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في إياب دور الثمانية من بطولة دوري المرتبط للمحترفين.



وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز الزمالك بنتيجة ٧٥-٥٩.



ورغم الخسارة إلا أن الفريق نجح في التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة بعد الفوز على الزمالك أمس بنتيجة ٧٥-٧١ إلى جانب فوز فريق المرتبط ذهابا بنتيجة ٦٦-٤٤ وإيابا بنتيجة ٥٩-٤٢.