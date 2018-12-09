السيسي: يجب استغلال طاقات الشباب وتمكين المرأة الأفريقية اقتصادياً

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية استغلال طاقات الشباب الافريقي الكامنة، ودعم أفكارهم وذلك من خلال إتاحة التمويل للمشروعات المنتجة، التي توفر لهم فرص العمل وتدعم اقتصاد دولهم.





وأضاف "السيسي" في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى افريقيا 2018، المنعقد في شرم الشيخ، اليوم الأحد، أنه يجب إتاحة المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة الأفريقية والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدها حيث إنها تمثل ركيزة أساسية للتنمية وأحد مكوناتها الفعالة.



