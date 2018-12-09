ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي: يجب استغلال طاقات الشباب وتمكين المرأة الأفريقية اقتصادياً

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:41 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
فاطمة رضا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية استغلال طاقات الشباب الافريقي الكامنة، ودعم أفكارهم وذلك من خلال إتاحة التمويل للمشروعات المنتجة، التي توفر لهم فرص العمل وتدعم اقتصاد دولهم. 

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى افريقيا 2018، المنعقد في شرم الشيخ، اليوم الأحد، أنه يجب إتاحة المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة الأفريقية والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدها حيث إنها تمثل ركيزة أساسية للتنمية وأحد مكوناتها الفعالة.

ورحب الرئيس السيسي بالدول الإفريقية الشقيقة المشاركة في منتدى افريقيا 2018، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا على عهدها فخورة بانتمائها الأفريقي وحريصة على مصالحها وأمينة على مطالبها وداعمة لكل ما تملك من قوة وعزم لمسيرة القارة إلى المستقبل الأفضل الذي نتطلع إليه وتستحقه شعوبنا.
loading...

ترشيحاتنا

ابنة مؤسس هواوي تفجر أزمة دبلوماسية بين الصين وكندا

بث مباشر الرئيس السيسي يفتتح أعمال منتدى أفريقيا 2018

اسعار الذهب اليوم الاحد 9- 12 - 2018 .. جرام 21 بـ622 جنيها

سهام صالح: بفضل ترشيح هذا الرجل أصبحت مذيعة حقيقية .. فيديو

السيسي: يجب استغلال طاقات الشباب وتمكين المرأة الأفريقية اقتصادياً

باسم مرسي يؤدي العمرة

مصرع عامل وإصابة 3 أشخاص آخرين بحادث تصادم في البحيرة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا للقطن التشادى

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

فرنسا تعلن اعتقال 1723 شخصاً خلال احتجاجات السترات الصفراء

الأرصاد تزف خبرا سعيدا بشأن سقوط الأمطار

مدافع وادى دجلة يتمسك بالانتقال إلى الأهلى خلال الميركاتو الشتوى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة أزياء سابقة ومتخصصة في التجارة الدولية.. 5 معلومات عن فانيسا ليون ملكة جمال العالم2018

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

فيديو

الرئيس السيسي: ندعو المستثمرين من داخل القارة وخارجها إلى استثمار الفرص المتاحة في الدول الإفريقية
السيسي: يجب استغلال طاقات الشباب وتمكين المرأة الأفريقية اقتصادياً
الرئيس السيسي: برنامج عصري للإصلاح الاقتصادي في دول القارة الإفريقية
الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق التكامل الإقليمي وتيسير حركة التجارة البينية.. فيديو
الرئيس السيسي يشهد الافتتاح الرسمي لمنتدى أفريقيا 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟