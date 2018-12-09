محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات في المحلة الكبرى

وجه محافظ الغربية اللواء هشام السعيد رئيس حي ثان المحلة الكبرى برصف شارع الترعة بطول 1700 متر وبعرض 12 مترا بتكلفة 7 ملايين جنيه على أن يتم البدء فيه أول يناير المقبل بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي، وشارع نادي الشرطة بداية من أول الأسبوع المقبل المكون من حارتين بطول 750 مترا وبعرض 7 أمتار للحارة الواحدة بتكلفة 5.5 مليون جنيه.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الأحد لمدينة المحلىة الكبري لتفقد عدد من الشوارع والمشروعات، مؤكدا أن جولته تستهدف معرفة المشكلات والمعوقات التي تواجه المشروعات الجاري تنفيذها والعمل على حلها على الفور.



وجه المحافظ ، مديرية الطرق والكباري بالمحلة برصف طريق المحلة- المنصورة من أمام محلة أبو علي في الاتجاهين من أول كوبري الملاحة حتى الطريق الدائري بطول 1600 متر ، وتفقد نفق الشؤون لمناقشة مقترح تطويره، حيث تشمل أعمال التطوير تزويد النفق بسلالم كهربائية وعمل مخرجين للطوارئ وتغطية سقف النفق، مطالبا بضرورة مراعاة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والمظهر الجمالي للنفق والمنطقة.



وتفقد المحافظ - خلال جولته - مصنع تدوير القمامة ، مؤكدا اهتمامه بالتخلص من كافة تراكمات القمامة الموجودة بالمصنع تحويله إلى مصنع حضاري حفاظًا على سلامة المواطنين ، متابعا أعمال تركيب غربالين جديدين يعملان بطاقة 20 طن/ ساعة والمقدمين منحة من البرنامج الوطني لتدوير المخلفات الصلبة.



ووجه المحافظ بسرعة تشغيلهما فى مدة لاتتجاوز 10 أيام مع إجراء الصيانة اللازمة للمصنع بأكمله، مشددا على أنه لن يسمح بوجود أى تقصير فى الأداء من قبل الشركة المتعاقد معها على نقل التراكمات وتشغيل المصنع ، فضلا عن الإلتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية للعاملين واستخدام كافة أدوات السلامة المهنية بالمصنع.



وتابع المحافظ - خلال الجولة - عددا من مشروعات الصرف الصحي في مركز ومدينة المحلة الكبرى بقيمة 33 مليون جنيه ، للوقوف على الموقف الفعلي لنسب التنفيذ وضمان الانتهاء من الأعمال فى الأوقات المحددة ، منها محطة الدواخلية للصرف الصحي والصناعى والجاري الانتهاء من المرحلة الخامسة والسادسة بها بتكلفة 270 مليون جنيه وستعمل بطاقة 160 ألف م3 / يوم وتخدم مدينة المحلة بالكامل و27 قرية بالإضافة إلى تنقية الصرف الصناعي وضخة في محطة الصرف الصحي.



ووجه المحافظ، المدير التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بالتشغيل التجريبي للمحطة أخر الشهر الجاري على أن يتم تسليم الموقع وتشغيله بالكامل منتصف يناير المقبل ، مع الانتهاء التام لكافة الأعمال بالمحطة وإزالة المعدات غير المستغلة بها.



كما تفقد أعمال محطة رفع الصرف الصحي في المنشية الجديدة بالمحلة بتكلفة 60 مليون جنيه شاملة خطوط الإنحدار والطرد والمقرر الانتهاء منها نهاية أبريل المقبل ، مؤكدا أنه لن يسمح بالتأخر في تنفيذ الأعمال ،وأنه سيتم سحب الأعمال من أي مقاول متقاعس في التنفيذ وفقًا للقوانين المحددة لذلك حرصًا على الصالح العام وتأكيدًا على الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات.