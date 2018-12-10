ريفر بليت يفوز بـ كأس الليبرتادوريس ويحجز مقعدا في كأس العالم للأندية

تمكن نادي ريفر بليت الأرجنتيني من الفوز بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء النهائي من كأس ليبرتادوريس على غريمه بوكا جونيورز في مباراة عالية المستوى ليتوج بلقب بطل أمريكا الجنوبية.



الفوز اختطفه ريفر في الوقت الإضافي الثاني حيث قضى اللاعب غونزالو نيكولا مارتينيز على أحلام بوكا في الدقيقة 120.



وفتح بوكا باب التسجيل في الدقيقة 44 عن طريق داريو بينيديتو وعدل لوكا براتو النتيجة في الدقيقة 68. لينتقل الفاريقان إلى الوقت الإضافي. واستطاع ريفر الوصول إلى مرمى بوكا عن طريق خوان فيرناندينو كينترو في الدقيقة 109، ليعمق غونزالو نيكولا مارتينيز الفارق.



ريفر بليت استغل النقص العددي، ونجح في خطف الهدف الثاني في الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يقتل اللقاء تمامًا بهدف في الدقيقة الأخيرة، ليتوج ريفيربليت باللقب في نهاية الأمر.