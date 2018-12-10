ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ريفر بليت يفوز بـ كأس الليبرتادوريس ويحجز مقعدا في كأس العالم للأندية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:29 ص
صدى البلد
أحمد هاني
تمكن نادي ريفر بليت الأرجنتيني من الفوز بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء النهائي من كأس ليبرتادوريس على غريمه بوكا جونيورز في مباراة عالية المستوى ليتوج بلقب بطل أمريكا الجنوبية.

الفوز اختطفه ريفر في الوقت الإضافي الثاني حيث قضى اللاعب غونزالو نيكولا مارتينيز على أحلام بوكا في الدقيقة 120.

وفتح بوكا باب التسجيل في الدقيقة 44 عن طريق داريو بينيديتو وعدل لوكا براتو النتيجة في الدقيقة 68. لينتقل الفاريقان إلى الوقت الإضافي. واستطاع ريفر الوصول إلى مرمى بوكا عن طريق خوان فيرناندينو كينترو في الدقيقة 109، ليعمق غونزالو نيكولا مارتينيز الفارق.

ريفر بليت استغل النقص العددي، ونجح في خطف الهدف الثاني في الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يقتل اللقاء تمامًا بهدف في الدقيقة الأخيرة، ليتوج ريفيربليت باللقب في نهاية الأمر.
loading...

ترشيحاتنا

مصر تكشف حقيقة تزوير شهادات الكويتيين بالجامعات المصرية

خادم الحرمين يعلن انتهاء أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي

سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير.. فيديو

خالد الغندور: هدف طلائع الجيش في مرمى الأهلي سليم ومش تسلل

انفجار عبوة غاز يفقد متظاهرا فرنسيا يده.. وماكرون يعتذر على الهواء

خالد أبو بكر هدف محمد صلاح في بورنموث مزيكا يتحدث عنها العالم

خناقة شوارع في لقاء رجاء مطروح والجزيرة في دوري المظاليم

ريهام سعيد تكشف لأول مرة أسباب دخولها السجن.. فيديو

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات بسبب المبالغة في حقن البوتوكس

شاهد .. الملك سلمان يأمر بوقف موكبه لتقبيل العلم السعودي

التموين تزف بشرى سارة للمتظلمين من وقف بطاقات التموين.. فيديو

أول تعليق من المدير الفني لـ الأهلي بعد الفوز على طلائع الجيش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات بسبب المبالغة في حقن البوتوكس

احتفال جنوني من لاعب البوكا جونيورز أمام ريفر بليت.. صور

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

فيديو

عبد الحفيظ: ملف المدرب الجديد مع الخطيب.. ولا علاقة لي بقرارات مجلس الإدارة
عامر حسين: أتمنى ألا نقارن نفسنا بأوروبا.. وعبد الحفيظ لم يسئ لأحد.. فيديو
عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو
سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير.. فيديو
سيد عبد الحفيظ: الإمكانيات تفرق .. والأهلى قلبه جامد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟