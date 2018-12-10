تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الاثنين، إقامة العديد من المواجهات الهادئة في الدوريات الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى المحترفين المصريين، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:
كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية):
اتحاد الجزائر X المريخ السوداني - 7:00 مساءً.
الدوري المصري الممتاز:
المقاولون العرب X بتروجيت - 2:45 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
المصري البورسعيدي X الداخلية - 5:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
بيراميدز X حرس الحدود - 7:30 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
الدوري الإنجليزي:
إيفرتون X واتفورد - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني:
أتلتيك بيلباو X جيرونا - 10:00 مساءً
المحترفين المصريين..
الدوري التركي:
أنقرة غوجو X إسطنبول باشاك شهير (كريم حافظ) - 7:00 مساءً
قاسم باشا (محمود حسن تريزيجيه) X قيصري سبور - 7:00 مساءً
الدوري اليوناني:
بانياتوليكوس X أبولون سميرني (محمود عبد الرازق شيكابالا) - 7:00 مساءً
كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية):
اتحاد الجزائر X المريخ السوداني - 7:00 مساءً.
الدوري المصري الممتاز:
المقاولون العرب X بتروجيت - 2:45 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
المصري البورسعيدي X الداخلية - 5:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
بيراميدز X حرس الحدود - 7:30 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
الدوري الإنجليزي:
إيفرتون X واتفورد - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني:
أتلتيك بيلباو X جيرونا - 10:00 مساءً
المحترفين المصريين..
الدوري التركي:
أنقرة غوجو X إسطنبول باشاك شهير (كريم حافظ) - 7:00 مساءً
قاسم باشا (محمود حسن تريزيجيه) X قيصري سبور - 7:00 مساءً
الدوري اليوناني:
بانياتوليكوس X أبولون سميرني (محمود عبد الرازق شيكابالا) - 7:00 مساءً