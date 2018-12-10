ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:51 ص
إيفرتون
إيفرتون
إسراء أشرف
يشهد اليوم، الاثنين، إقامة العديد من المواجهات الهادئة في الدوريات الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى المحترفين المصريين، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية):

اتحاد الجزائر X المريخ السوداني - 7:00 مساءً.

الدوري المصري الممتاز:
المقاولون العرب X بتروجيت - 2:45 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
المصري البورسعيدي X الداخلية - 5:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
بيراميدز X حرس الحدود - 7:30 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية

الدوري الإنجليزي:
إيفرتون X واتفورد - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني:
أتلتيك بيلباو X جيرونا - 10:00 مساءً

المحترفين المصريين..
الدوري التركي:
أنقرة غوجو X إسطنبول باشاك شهير (كريم حافظ) - 7:00 مساءً
قاسم باشا (محمود حسن تريزيجيه) X قيصري سبور - 7:00 مساءً

الدوري اليوناني:
بانياتوليكوس X أبولون سميرني (محمود عبد الرازق شيكابالا) - 7:00 مساءً
loading...

ترشيحاتنا

اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعاتها اليوم

5 معلومات عن ماجد الكدواني في عيد ميلاده

تريزيجيه وكريم حافظ في مهمة خاصة مع قاسم باشا وباشاك بالدوري التركي

فوائد لا تتوقعينها لتناول مغلي الزعتر وقشور الرمان

اقتصادية النواب تستعرض طلبات إحاطة لوزير الصناعة .. اليوم

ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بالبحيرة

7 حيل لأخذ طعامك معك إلى العمل بمجهود أقل

الخطوات الصحيحة لحفظ الكاتشب والمايونيز بالمنزل

الزمالك يخوض ودية الشباب اليوم

فى مثل هذا اليوم 10 ديسمبر 1902.. افتتاح خزان أسوان بعد ثلاث سنوات تجهيزات.. صور

حكم وضع اللبان في الفم حال الصلاة

مرصد الإفتاء: مناطق صراعات أفريقيا ستكون مسرحا للعمليات الإرهابية المقبلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

سجدة لله وغروب الشمس وسيلفي للتاريخ.. مشاهد نادرة لتسلق الأهرامات قبل 90 عاما.. صور

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات

احتفال جنوني من لاعب البوكا جونيورز أمام ريفر بليت.. صور

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

فيديو

أماني عصفور: 22 مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.. فيديو
الكوميسا: استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا فى دول أفريقيا..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بالمحافظات..فيديو
المرور تنصح باستخدام طرق بديلة لكثافات كوبري أكتوبر.. فيديو
شاهد.. البرومو الدعائي الأول لفيلم BrightBurn

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟