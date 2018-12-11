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هكذا علق رامي رضوان على انضمام أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون لبرنامجه.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:44 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أعرب الإعلامى رامى رضوان عن سعادته بانضمام رحمة خالد، أول مذيعة مصابة بمتلازمة "داون" لفريق برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، قائلًا "إحنا اخترناها وهى اختارتنا".

وأضاف رضوان خلال حديثه في برنامج "8 الصبح المذاع على فضائية "dmc"، أن رحمة من الشخصيات المثابرة ولديها طاقة وحماس وإيجابية وابتسامتها تضيء الدنيا، مؤكدًا أنها حققت عدة بطولات وحصلت على 170 ميدالية على المستوى المحلى والدولى فى كرة السلة.

ومن جانبها قالت رحمة خالد: "أنا مبسوطة جدًا، وحاسة أنك بابايا واقف معايا، وخصوصًا إن ده أول ظهور ليا كمذيعة".
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هكذا علق رامي رضوان على انضمام أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون لبرنامجه.. فيديو

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