هكذا علق رامي رضوان على انضمام أول مذيعة مصابة بمتلازمة داون لبرنامجه.. فيديو

أعرب الإعلامى رامى رضوان عن سعادته بانضمام رحمة خالد، أول مذيعة مصابة بمتلازمة "داون" لفريق برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، قائلًا "إحنا اخترناها وهى اختارتنا".





وأضاف رضوان خلال حديثه في برنامج "8 الصبح المذاع على فضائية "dmc"، أن رحمة من الشخصيات المثابرة ولديها طاقة وحماس وإيجابية وابتسامتها تضيء الدنيا، مؤكدًا أنها حققت عدة بطولات وحصلت على 170 ميدالية على المستوى المحلى والدولى فى كرة السلة.



