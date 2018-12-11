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أخبار البلد

اليوم.. مدبولي يغادر إلى تنزانيا لتوقيع عقد مشروع سد ستيجلر

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:57 ص
صدى البلد
محمود مطاوع
يغادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى تنزانيا لحضور توقيع عقد مشروع سد ستيجلر جورج المقرر له غدا الأربعاء الذي تنفذه هناك شركة المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تنفذ شركة المقاولون العرب، السد بجميع مراحله بالتعاون مع إحدى الشركات التى ستتولى تنفيذ محطة كهربائية ضمن المشروع.

وكانت المقاولون العرب، قد فازت في مناقصة لتصميم وبناء سد ستيجلر جورج الضخم والذي سيتم تأسيسه على ضفاف سد الروفيجي بتنزانيا.

وتعتبر تنزانيا السد واحدا من أهم المشروعات الوطنية لتوليد الطاقة، واختيار شركة مصرية لتنفيذه يعد ثقة كبيرة في القدرات المصرية.

وكشف المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن أن سد "ستيجلر جورج" الذى فازت الشركة بمناقصة إنشاؤه مؤخرا على نهر روفيجى تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 3 مليارات دولار تقريبا وتموله الحكومة التنزانية بالكامل.
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