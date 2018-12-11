اليوم.. مدبولي يغادر إلى تنزانيا لتوقيع عقد مشروع سد ستيجلر

يغادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى تنزانيا لحضور توقيع عقد مشروع سد ستيجلر جورج المقرر له غدا الأربعاء الذي تنفذه هناك شركة المقاولون العرب.





ومن المقرر أن تنفذ شركة المقاولون العرب، السد بجميع مراحله بالتعاون مع إحدى الشركات التى ستتولى تنفيذ محطة كهربائية ضمن المشروع.





وكانت المقاولون العرب، قد فازت في مناقصة لتصميم وبناء سد ستيجلر جورج الضخم والذي سيتم تأسيسه على ضفاف سد الروفيجي بتنزانيا.





وتعتبر تنزانيا السد واحدا من أهم المشروعات الوطنية لتوليد الطاقة، واختيار شركة مصرية لتنفيذه يعد ثقة كبيرة في القدرات المصرية.



