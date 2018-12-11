قوافل طبية متنقلة للمناطق المحرومة وقرى الوادى الجديد

نظمت مديرية الصحة بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء قافلة طبية بقرية صنعاء بمركز الخارجة، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المرضى بالقرية بجانب توفير الأدوية المختلفة اللازمة للعلاج.



وقالت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه تم تنظيم القافلة الطبية فى إطار سلسلة القوافل الطبية التى يتم تنظيمها بالقرى المختلفة، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى بالقرية بجانب توفير الأدوية بالمجان، من خلال تخصصات طبية مختلفة وعيادات متنقلة.



واضافت أن القوافل مستمرة والأسبوع المقبل سيتم تنظيم قوافل طبية بقرية ابو هريرة بمركز الفرافرة، وذلك بهدف سد العجز فى التخصصات الطبية النادرة وتوفير الرعاية الصحية للمرضى بالمناطق المتباعدة والمحرومة.