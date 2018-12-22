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رياضة

اكتمال صفوف منتخب اليد بعد وصول سند استعداداً للمونديال

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:35 م
صدى البلد
نور عادل - عمرو الحلواني
اكتملت صفوف المنتخب الوطني لكرة اليد في التدريب الذي أقيم مساء اليوم السبت في صالة نادي هليوبوليس بالشروق، بعد وصول آخر اللاعبين المحترفين محمد سند المحترف بصفوف نيم الفرنسي، بعد ما وصل من قبل كريم هنداوى حارس مرمى المنتخب الوطني المحترف بنادي بشيكتاش التركي، وزميليه محمد ممدوح هاشم المحترف بصفوف مونبيلييه الفرنسي وعلي زين المحترف بنادي الشارقة الإماراتي.

ويستعد المنتخب حاليًا للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في ألمانيا والدنمارك بداية من 10 يناير المقبل.

ويؤدي المنتخب الوطني لكرة اليد تدريباته حاليا قبل السفر الأربعاء المقبل إلى لاتفيا للمشاركة في الدورة الدولية الودية، خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري، يلعب خلالها ثلاث وديات مع منتخبات أوكرانيا وبلجيكا ولاتفيا أيام 27 و28 و29 ديسمبر على الترتيب، ثم يعود المنتخب للقاهرة، ويحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين، ثم يستأنف المنتخب معسكره في القاهرة لحين السفر إلى الدنمارك 10 يناير للمشاركة في بطولة العالم.

كان الجهاز الفني بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز قد اختار 28 لاعباً للقائمة المبدئية للمونديال، تضم:
حراسة المرمى : كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - محمد جمال.
الجناح الأيسر : كريم أيمن - عمر الوكيل - احمد مؤمن.
الظهير الأيسر: على زين - يحيى الدرع - على هشام - عمر حجاج - عبد الرحمن فيصل.
صانع الألعاب: إسلام حسن - محمد هشام مودي - أحمد خيرى.
الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - يحيى خالد - ممدوح طه - باهر البدراوى.
الجناح الأيمن : محمد سند - أكرم يسرى - عمر سامى.
الدائرة: محمد ممدوح - وسام سامى نوار - محمد جمال - احمد عادل.
الدفاع: ابراهيم المصرى - خالد وليد.

ويضم الجهاز الفني: الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، وحسين زكي وهاني الفخراني مدربين مساعدين، وسيرجيو سانشيز مخطط الأحمال، ونور أبوزيد المدير الإداري، ومحمد شوقي طبيبا للمنتخب.

ويلعب المنتخب الوطني مبارياته في الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات: السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا، وتقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التي صعد بها كل منتخب من الدور الأول، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

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