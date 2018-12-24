السيسي: توفير كود الإتاحة لمتحدي الإعاقة في الصحة والرياضة والإسكان.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المجتمع المقدر لقيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على دمجهم لهو المجتمع الأقرب لتحقيق أماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في كافة المجالات.



وأضاف " السيسي" خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة: " من دواعي الفخر أن نرى أبناء مصر من متحدى الإعاقة يحققون نتائج مبهرة في مجالات متعددة وأؤكد لكم أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل دعم وتمكن متحدى الإعاقة، وتوفير أفضل سبل العناية بهم وتنمية مهاراتهم وتوفير الخدمات التدريبية لهم، بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايتهم وتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.



وتابع:" أوجه الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي توفر الدعم والرعاية لمتحدي الإعاقة، ففي قطاع الشباب والرياضة التوسع في توفير كود الإتاحة الهندسية لمتحدي الإعاقة في جميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية وزيادة المشاركات في الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية".



وأكمل:" سيتم توفير كود الإتاحة الهندسية في جميع المرافق والشقق السكنية، وتوفير التأمين الصحي الشامل لهم على مستوى الجمهورية وتوفير خدمات الصحة النفسية في العيادات الصحية الشاملة والاهتمام بالعلاج الوظيفي وتوفير الأجهزة التعويضية وكل ما يلزم من أدوات طبية لهم".

