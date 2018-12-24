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رياضة

أزمة جديدة تضرب الجبلاية بسبب مباراة الزمالك والإسماعيلي

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:41 م
الزمالك والإسماعيلي
الزمالك والإسماعيلي
محمد رشاد
تواجه لجنة المسابقات في اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين أزمة فى مباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

بوادر الأزمة ظهرت عقب تلقى اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة طلبا من الجهات الأمنية بتأجيل اللقاء المحدد له يوم 1 يناير القادم، نظرا للانشغال بتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد.

ويسعى عامر حسين إلى الخروج من الأزمة وإقامة اللقاء فى موعد محدد بالتوافق مع الجهات الأمنية تفاديا لإرباك جدول منافسات بطولة الدوري المصري.

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