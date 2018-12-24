مدحت شلبي: رونالدينيو كان يتقاضى 200 ألف دولار لتحليل المباريات في بيراميدز

قال الإعلامي مدحت شلبي، إن طبيعة العمل داخل قناة "بيراميدز الرياضة"، كانت تسير بطريقة ناجحة وجديدة على المستوى الرياضة المصرية.



وأكد خلال لقائه ببرنامج " مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، ان قناة بيراميدز استطاعت جذب الأنظار إليها من خلال طبيعة العمل الجديدة والاستعانة ببعض النجوم العالمية لتحليل المباريات .



وأوضح أن أجور العاملين داخل قناة بيراميدز كانت مناسبة للغاية، موضحا أن محلل القناة العالمي رونالدينيو كان يتقاضى ما يقارب 200 ألف دولار لتحليل المباريات، إضافة إلى وجود طائرة خاصة لإحضاره إلى مصر.