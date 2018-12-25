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أخبار العالم

الكرملين : بوتين لا يخطط للاجتماع مع أردوغان خلال الأيام المقبلة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:06 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الثلاثاء أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط للاجتماع مع نظيره التركي أردوغان خلال الأيام القادمة ؛ وذلك ردا على تصريحات الأخير حول زيارة روسيا والاجتماع مع بوتين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - ردا على سؤال حول لقاء محتمل بين بوتين وأردوغان: "إنه لا يوجد اتفاق حول زيارة الرئيس التركي إلى موسكو ولا توجد أية معلومات حتى الآن حولها".

وكان أردوغان أعلن في وقت سابق اليوم أن وفدا تركيا رفيع المستوى سيزور موسكو غدا ، وأنه يعتزم زيارة موسكو خلال أيام قليلة للقاء بوتين.

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