الأعلى للإعلام يناقش أول شكوى ضد صفحة تواصل اجتماعي

ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، شكوى مقدمة من الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم بنقابة الصيادلة الأسبوع الماضى.



قال جمال شوقى رئيس اللجنة ، إن اللجنة أوصت المجلس الاعلى بدعم جهود نقابة الصحفيين فيما يخص أزمة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة ، كما ناقشت شكاوى أخرى ضد مواقع الكترونية نشرت أخبارا كاذبة .



وأضاف شوقى ان اللجنة أوصت بغرامات قدرها ٢٥٠ ألف جنيه لكل موقع منها لترويج أخبار ماسة بالأعراض وإثارة البلبلة بين الطلاب وذويهم، مضيفا أن اللجنة ناقشت أيضا أول شكوى ضد صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والخاصة بالكاتبة فاطمة ناعوت، والتي قدمتها جريدة اليوم السابع تتهمها فيها بالإساءة للجريدة والسب والقذف، وأوصت اللجنة باستعجال رأي المستشار القانوني، خاصة أن الكاتبة قدمت شكوى ضد الجريدة، وذلك تمهيدا لمناقشة الشكويين.



وأشار إلى أن الاجتماع ناقش شكوى دار التحرير للطبع والنشر ضد 3 مواقع إخبارية لقيامها بانتحال شعار واسم جريدة الجمهورية، وأوصت اللجنة بمنح المواقع مهلة أسبوعا لحذف شعار واسم الجمهورية من مواقعها منعا للبس وتستكمل اللجنة غدًا مناقشة شكاوى اخرى.