ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يناقش أول شكوى ضد صفحة تواصل اجتماعي

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:20 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، شكوى مقدمة من الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم بنقابة الصيادلة الأسبوع الماضى.

قال جمال شوقى رئيس اللجنة ، إن اللجنة أوصت المجلس الاعلى بدعم جهود نقابة الصحفيين فيما يخص أزمة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة ، كما ناقشت شكاوى أخرى ضد مواقع الكترونية نشرت أخبارا كاذبة .

وأضاف شوقى ان اللجنة أوصت بغرامات قدرها ٢٥٠ ألف جنيه لكل موقع منها لترويج أخبار ماسة بالأعراض وإثارة البلبلة بين الطلاب وذويهم، مضيفا أن اللجنة ناقشت أيضا أول شكوى ضد صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والخاصة بالكاتبة فاطمة ناعوت، والتي قدمتها جريدة اليوم السابع تتهمها فيها بالإساءة للجريدة والسب والقذف، وأوصت اللجنة باستعجال رأي المستشار القانوني، خاصة أن الكاتبة قدمت شكوى ضد الجريدة، وذلك تمهيدا لمناقشة الشكويين.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش شكوى دار التحرير للطبع والنشر ضد 3 مواقع إخبارية لقيامها بانتحال شعار واسم جريدة الجمهورية، وأوصت اللجنة بمنح المواقع مهلة أسبوعا لحذف شعار واسم الجمهورية من مواقعها منعا للبس وتستكمل اللجنة غدًا مناقشة شكاوى اخرى.

ترشيحاتنا

مدبولى يلتقي عبد العال لبحث أزمة غياب الوزراء عن جلسات البرلمان

من الشخبطة إلى الكاريكاتير.. حكاية الكسول صلاح جاهين مع الرسم.. نوستالجيا

لو سبت شغلك وقاعد في البيت وعاوز وظيفة.. 11 ألف فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر.. ادخل وشوف

رؤوف عبد القادر: ماركوفيتش مديرًا فنيًا لـ رجال يد الأهلي

سبق له اللعب مع كهربا.. من هو الإسرائيلي الذي يهدد محمد صلاح في ليفربول؟

خرافات عن وجبة الإفطار.. اكتشف التوقيت الصحيح لتناولها

100 مليون بدون سمنة.. كيف تختار الدواء المناسب للتخسيس؟ .. فيديو

شباب الأهلي يفوز على سموحة بهدف نظيف في بطولة الجمهورية

تصريحات أردوغان العنصرية تضع اقتصاد تركيا في مأزق

روسيا تفضح كذب أردوغان

مدرس عربي يعتدي على طالب ويحاول كسر ذراعه وضربه بعنف في الفصل.. فيديو

الاثنين والثلاثاء إجازة بالبنوك بمناسبة انتهاء السنة الميلادية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح حدوتة مصرية تحت عنوان.. الله عليك يا فخر العرب ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

الصلح خير.. أول صور تجمع كيت و ميجان بعد صراعهما في القصر

فيديو

محمد رمضان في كواليس تصوير أنا مافيا .. فيديو
مواطن يستغيث: صاحب العمارة عايز يطردنى من شقتي بالبساتين.. فيديو وصور
رقية السادات: والدي لو حكم العالم كله مش كتير عليه .. فيديو
كمال نجم: التعريفة الجمركية الجديدة تهدف لجذب الاستثمارات.. فيديو
100 مليون بدون سمنة.. كيف تختار الدواء المناسب للتخسيس؟ .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟