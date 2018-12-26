رخيص وإمكانيات جبارة.. مميزات هاتف شاومي الجديد

كشفت شركة "شاومي" عن بعض المعلومات التي تتعلق بهاتفها الجديد والمنتظر طرحه في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وهو Mi Play.





ويتضمن الهاتف الجديد مميزات عدة من ضمنها الكاميرا الخلفية المزدوجة، وشاشة ذات نتوء دائري، إضافة إلى سعره المنافس، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز" .





ويأتي الهاتف بشاشة عرض قياس 5.84 بوصة بدقة عالية وكاميرتين خلفيتين، الأولى بدقة 12 ميجابكسل والثانية بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصبع على ظهر الهاتف.





كما يعمل الهاتف الجديد بمعالج ميديا تك P35 وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت، ويحتوي ذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وتطرحه الشركة بلونين هما الأحمر والبنفسجي.



