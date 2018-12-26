مصرع عامل اختناقا أثناء الاستحمام في سوهاج

لقي عامل بناحية جزيرة طما بسوهاج، مصرعه، اختناقا؛ أثناء الاستحمام، إثر تسرب غاز من السخان.





وتلقي اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد ورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول "وائل ع م" 25 عاما عامل ويقيم بناحية جزيرة طما "جثة هامدة " ادعاء اختناق غاز.





وبالانتقال والفحص وسؤال ابن عمه "أسامة ج م م" 33عاما سائق ويقيم بذات الناحية، قرر أنه حال قيام المذكور بالاستحمام بمنزله؛ حدث تسرب من السخان الغاز أدي لاختناقه ووفاته، وأضاف بأنه يقيم بمفرده، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.





وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة؛ أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا اختناق الغاز" ولا توجد شبهة جنائية.



