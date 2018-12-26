السيسي: آلية شديدة الانضباط لتحصيل مستحقات الدولة من الناس .. فيديو

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أنه لا تهاون في حقوق الدولة وسيتم تحصيلها فورًأ، مضيفًأ: دا كلام ميرضيش ربنا، واستباحة أموال الدولة حرام ودا مال اليتيم بتاع الدولة".





واشار السيسي، خلال افتتاحه لمشروع "بشاير الخير 2" السكني، بالإسكندرية، اليوم الأربعاء على ضرورة أن تحصل الدولة على مستحقاتها، قائلا:" هنغير حياة الناس ونقيم مشروعات سكنية وكهرباء وغيرها من الخدمات ازاي؟!.



