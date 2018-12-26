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السيسي: آلية شديدة الانضباط لتحصيل مستحقات الدولة من الناس .. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:23 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أنه لا تهاون في حقوق الدولة وسيتم تحصيلها فورًأ، مضيفًأ: دا كلام ميرضيش ربنا، واستباحة أموال الدولة حرام ودا مال اليتيم بتاع الدولة".

واشار السيسي، خلال افتتاحه لمشروع "بشاير الخير 2" السكني، بالإسكندرية، اليوم الأربعاء على ضرورة أن تحصل الدولة على مستحقاتها، قائلا:" هنغير حياة الناس ونقيم مشروعات سكنية وكهرباء وغيرها من الخدمات ازاي؟!.

وأضاف الرئيس السيسي: "عندي مليون عقد في الدولة انا مطلعهم للناس، ولابد من عمل آلية والتزامات شديدة الانضباط، ويجب تحصيل مستحقات الدولة من المستفيدين من المشروعات السكنية التي يتم إنشاؤها". 

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