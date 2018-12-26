التعادل السلبي يحسم مباراة فروزينوني وميلان بجولة البوكسينج داي

انتهت المباراة بين فروزينوني وإي سي ميلان، بالتعادل السلبي، والتي جمعت بينهما على ملعب "ماتوزا"، في جولة البوكسينج داي بالأسبوع الثامن عشر، من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو".



وسيطر ميلان على مجريات المباراة بالكامل حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 58%، بينما وصلت نسبة الاستحواذ لصاحب الأرض إلى 42%.



ويحتل ميلان المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فروزينوني المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.



ومن المقرر أن تقام كل مباريات جولة الكالتشيو، اليوم، بعد الخطى على سير جولة "البوكسينج داي" التي تقام في الدوري الإنجليزي.



وتقام جولة "البوكسينج داي" دائمًا يوم 26 ديسمبر، أي في اليوم التالي لعيد الميلاد "كريسماس"، وهو يوم عطلة وطنية في إنجلترا، يقام فيه مباريات الـ"بريميرليج" كاملة بجدول معين.



وتسمى هذه الجولة باسم "البوكسينج داي"، نظرًا لصناديق الهدايا "Boxes" التي يقوم بتوزيعها الأغنياء على الفقراء، في اليوم التالي من عطلة "الكريسماس".



وتعتبر جولة "البوكسينج داي"، حدثًا خاصًا لعشاق الساحرة المستديرة في بريطانيا وبعض البلدان الأخرى، لذلك تضع رابطة أندية الدوري الإنجليزي جدول معين لمراعاة عدم سفر الجماهير لمسافات طويلة من أجل مساندة فرقها، خاصة وأن هذا اليوم عطلة في إنجلترا.