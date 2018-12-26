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جمال بيومي: زيارات السيسي الخارجية المكثفة مدعاة للفخر والاعتزاز.. فيديو

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:40 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين
قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية الكثيفة مدعاة للفخر والاعتزاز، موضحًا أن القاهرة تستضيف أكبر عدد من السفارات والبعثات الأجنبية والإقليمية.

وأضاف "بيومي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه كان هناك توقف في السياسة الخارجية مع الدول الأفريقية في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ما أدى إلى تراجع علاقتنا مع الدول الأفريقية وتوجهنا إليها.

وتابع: بفضل سياسة الرئيس السيسي الخارجية والتوجه إلى أفريقيا وبناء علاقات متوازنة مع كافة الدول، تضاعف ميزان التبادل التجاري بين مصر والدول العربية في السنوات الأخيرة بما يحقق فائض لصالح مصر، والتبادل التجاري مع أفريقيا ارتفع بشكل ملحوظ بفضل اتفاقية التجارة الحرة مع القارة السمراء".

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