جمال بيومي: زيارات السيسي الخارجية المكثفة مدعاة للفخر والاعتزاز.. فيديو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية الكثيفة مدعاة للفخر والاعتزاز، موضحًا أن القاهرة تستضيف أكبر عدد من السفارات والبعثات الأجنبية والإقليمية.





وأضاف "بيومي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه كان هناك توقف في السياسة الخارجية مع الدول الأفريقية في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ما أدى إلى تراجع علاقتنا مع الدول الأفريقية وتوجهنا إليها.



