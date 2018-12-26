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اقتصاد

جمارك الإسكندرية تحبط محاولة للإفراج عن مستلزمات طبية بموافقة مزورة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:57 م
صدى البلد
محمد يحيي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندريه عمليات برئاسة الأستاذ محمد كامل ومباحث النقد والتهريب بالقاهرة من ضبط محاولة إحدى الشركات للتزوير والتلاعب فى المستندات للإفراج عن كمية من المستلزمات الطبية بموافقة مزورة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الضريبة على القيمه المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 وتعديلاته.

وبناء على المعلومات الواردة للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات بتقديم ف . س للإستيراد والتصدير موافقات إستيرادية منسوب صدورها إلي وزارة الصحة ومختومة بخاتم وزارة الصحة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وحدة المستلزمات الطبية للإفراج عن مشمول البيان الجمركي رقم19861لو 2 لسنة 2018 بعدد 22 طرد شرائح ومسامير وعدد طبية لزوم جراحة العظام

وتم تشكيل لجنة ضمت كلا من الأستاذ جمال مبروك مدير إدارة المكافحة بالمنطقة وأحمد صدقي مدير التعريفة وسمير أمين رئيس قسم وصالح حميدة مفتش المكافحة ومحمد عبد الموجود مدير إيداع يونيفريت وحجازي العزازي مأمور الفحص والمعاينة بمنطقة الفحص الثانية.

وقامت اللجنة بمعاينة وكشف المشمول ومخاطبة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التى أفادت بعدم صحة هذه الموافقات الاستيرادية وأن هذه الأصناف محظور دخولها البلاد.

وبلغت التعويض الجمركي المستحق 300 ألف جنيه بخلاف الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

وقرر محمد كامل مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية عمليات إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 65 لسنة 2018 مكافحة عمليات بالإسكندرية.

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