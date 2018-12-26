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أخبار البلد

جمارك مطار أسيوط تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 09:51 م
صدى البلد
نورهان خفاجي و محمد يحيى
تمكن رجال جمارك مطار أسيوط الدولى برئاسة علاء سعد مدير جمرك أسيوط من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية البشرية. 

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة رحلة خطوط فلاي إيجبت رقم 472 القادمة من جدة اشتبه أحمد محرز وأسامة الهلالى وعبد الحافظ خليفة مأمورى الفحص فى الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب م . ع . ر والراكب ع . ا . ع قادمين من السعودية.

وبالعرض على علاء سعد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية من عمرو الدورى وأحمد مشرف ومحمود أبو السعود وعبد الرحمن محمد تحت إشراف أسامة صلاح، محمد فرجاني رئيسى الوردية. 

تبين وجود لدى كل منهم 76 عبوة أقراص سنترام وفوار سولبادين وأمبولات نيوروبين مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبهما، وبلغت التعويضات المستحقة 30 ألفًا و440 جنيهًا. 

قرر مجدى عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 11 و 12 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات. 

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