محسن صالح عن أكاديميات تعلم الكرة: ادفع ما فالجيب ابنك يحترف في الغيط

نشر محسن صالح، المدير الفنى لمنتخب مصر، صورة قديمة بالأبيض والأسود، لإحدى الفرق ببورسعيد أثناء لعبهم كرة القدم .





وعلق "صالح": "من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر"، "ده ماتش كورة في الشارع في بورسعيد زمان.. هي دي الأكاديميات بصحيح اللي طلعت المواهب.. مش أكاديميات الأيام دي.. اللي شعارها.. ادفع ما فالجيب ابنك يحترف في الغيط".