محسن صالح عن أكاديميات تعلم الكرة: ادفع ما فالجيب ابنك يحترف في الغيط

نشر محسن صالح، المدير الفنى لمنتخب مصر، صورة قديمة بالأبيض والأسود، لإحدى الفرق ببورسعيد أثناء لعبهم كرة القدم .
وعلق "صالح": "من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر"، "ده ماتش كورة في الشارع في بورسعيد زمان.. هي دي الأكاديميات بصحيح اللي طلعت المواهب.. مش أكاديميات الأيام دي.. اللي شعارها.. ادفع ما فالجيب ابنك يحترف في الغيط".
ده ماتش كورة في الشارع في بورسعيد زمان..هي دي الاكاديميات بصحيح اللي طلعت المواهب..مش اكاديميات الايام دي..اللي شعارها..ادفع ما فالجيب ابنك يحترف فالغيط.. pic.twitter.com/2V1YUj9gYb— Mohsen Saleh (@MohsenSaleh) December 27, 2018