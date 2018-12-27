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إبراهيم العساف من معتقل بـ ريتز إلى منصب وزير الخارجية السعودي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:12 م
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف
أحمد محرم
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتعيين إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزيرًا للخارجية، خلفًا للوزير السابق عادل الجبير، وتعيين الأخير وزيرًا للدولة للشئون الخارجية.

وكان العساف من بين عدد من المسئولين الذين اعتقلتهم السلطات السعودية في 4 نوفمبر 2017، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض للتحقيق معهم، وكان حينها يشغل منصب وزير المالية، ولكنه كان من بين أوائل المفرج عنهم.

وولد إبراهيم العساف بمدينة عيون الجواء بمنطقة القصيم عام 1949م، وتولى حقيبة وزارة المالية منذ عام 1416 هـ وحتى 1438هـ. وتم إعفاؤه من منصبه الوزاري بمرسوم ملكي وتعينه وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 31 أكتوبر 2016 ثم وزيرًا للخارجية في 27 ديسمبر 2018.

حصل العساف على كتوراه في الإقتصاد من جامعة ولاية كولورادو، وماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية عام 1971، وبكالوريوس في الإقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود عام 1968.

تولى العساف عددًا من المناصب الأكاديمية والتنفيذية، منها:

مدرس ومعيد مبادئ الإقتصاد في كلية الملك عبد العزيز الحربية (1971-1982).

محاضر زائر في كلية القيادة والأركان (1982-1983).

رئيس قسم العلوم الإدارية وأستاذ مساعد لمادة الإقتصاد في كلية الملك عبد العزيز الحربية (1982-1986).

مستشار في الصندوق السعودي للتنمية (1982-1986).

المدير التنفيذي المناوب للمملكة العربية السعودية في صندوق النقد الدولي (1986-1989).

المدير التنفيذي في مجالس إدارة مجموعة البنك الدولي للمملكة العربية السعودية (1989-1995).

عميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي (1993-1995).

نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (يوليو 1995).

وزير المالية (1996-2016).

وزير الدولة وعضو بمجلس الوزراء من تاريخ 31/10/2016 حتى 27/12/2018

كما يشارك العساف كعضو بعدة مؤسسات حكومية، وهي:

لجنة الحج العليا.

المجلس الاقتصادي الأعلى.

المجلس الأعلى لشئون البترول والمعادن.

مجلس إدارة شركة أرامكو.

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

المجلس الأعلى للتعليم.

مجلس الخدمة المدنية.

مجلس الخدمة العسكرية.

المجلس الأعلى للدفاع المدني.

الهيئة العامة للغذاء والدواء.

مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

ويتولى العساف رئاسة مجالس إدارات المؤسسات التالية:

صندوق الاستثمارات العامة.

المؤسسة العامة للتقاعد.

الصندوق السعودي للتنمية.

صندوق التنمية العقارية.

شركة السنابل السعودية.

كما يتولى العساف تمثيل المملكة العربية السعودية في المؤسسات التالي:

اللجنة السعودية الألمانية المشتركة.

اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة.

اللجنة السعودية الصينية المشتركة.

اللجنة السعودية السورية المشتركة.

ويتولى العساف إدارة محافظ المملكة العربية السعودية في البنوك والمؤسسات التالية:

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - جدة.

مجموعة البنك الدولي - واشنطن.

صندوق النقد الدولي - واشنطن.

صندوق النقد العربي - أبو ظبي.

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي - الكويت.

المصرف العربي للتنمية الإقتصادية - الخرطوم.

المؤسسة العربية لضمان الإستثمار - الكويت.

الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي - الخرطوم.

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