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مصطفى بكري: سوريا لن تسمع لأردوغان بتدنيس أراضيها

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:04 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفي بكري، إن الدولة السورية ماضية في طريقها ولن تسمح بأي حال أن يدنس أردوغان وجيشه أراضيها.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن سوريا العربية تعود بقوة حيث يستطيع الجيش العربي في سوريا تلقين أردوغان درس، والذي يتآمر على الدول العربية أجمع.

وأشار الإعلامي، إلى أنه تعمد إرسال شحنات من الأسلحة إلى تونس وليبيا ومصر بغرض هدمها وتدميرها.

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