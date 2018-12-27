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أخبار البلد

قرينة الرئيس السيسي تزور مشروع الصوب الزراعية بالعاشر.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:09 م
قرينة الرئيس السيسى
قرينة الرئيس السيسى تزور مشروع الصوب الزراعية بالعاشر
نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بالسيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية صورا خلال زيارتها لمشروع لصوب الزراعية بالعاشر من رمضان.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح منذ ايام المشروع القومي للصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان والذى تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويستهدف مشروع الصوب الزراعية إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلًا عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات، وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

ويعد مشروع الصوب الزراعية خطوة على طريق تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وأن مشروعات الصوب الزراعية تحقق معدلًا كبيرًا في الإنتاجية للحاصلات الزراعية واستغلال مساحات الأراضي، فضلًا عن توفير المياه في ريها لاعتمادها على الري بـ "التنقيط".
قرينة الرئيس السيسي تزور مشروع الصوب الزراعية بالعاشر.. صور
قرينة الرئيس السيسي تزور مشروع الصوب الزراعية بالعاشر.. صور
قرينة الرئيس السيسي تزور مشروع الصوب الزراعية بالعاشر.. صور
قرينة الرئيس السيسي تزور مشروع الصوب الزراعية بالعاشر.. صور

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