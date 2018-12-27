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عكاشة عن السادات: مابنعرفش قيمة الحاكم غير لما يمشي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:24 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي توفيق عكاشة؛ إن جماعة الإخوان الإرهابية تحمل كرها للدين الإسلامي لدرجة أنهم قاموا باغتيال الرئيس محمد أنور السادات يوم الاحتفال بالنصر.

وتابع عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»،: «رحم الله السادات وندعو الله أن يأتي مصر حكام أعظم من السادات .. الغريب في المصريين إننا مابنعرفش قيمة الحاكم غير لما يمشي».

وأشار عكاشة؛ إلى الحرب الضروس التي واجهها السادات من اليساريين والشيوعيين؛ وجماعة الإخوان المسلمين ورغم كل ذلك استطاع أن يعيد بناء مصر في 11 عاما.

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