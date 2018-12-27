كيف تساعدين طفلك في الإمتحانات..5 نصائح من لايف كوتش هبة أبو الخير..فيديو

قالت هبة أبو الخير اللايف كوتش، أن أجواء الإمتحانات الحالية تحتاج لدور كبير من الأمهات لدعم أطفالهن لتخطي مرحلة الامتحانات والمذاكرة.



ووجهت هبة أبو الخير خلال استضافتها في صدى البلد، عدة نصائح للأمهات لمساعدة أطفالهم على المذاكرة، أهمها عدم الضغط على الطفل للمذاكرة، مع ترتيب جدول ليوم طفلك لمساعدته على تخطي توتر مرحلة الإمتحانات.



ونصحت بعدم إعطاء الطفل شعور بأن فترة الإمتحانات أزمة كبرى في حياته، بل ساعديه على تخطيها بسلاسة، من خلال تحفيزه، وخصصي وقت خلال اليوم للعب والترفيه بعيدًا عن المذاكرة حتى لو كانت نصف ساعة فقط.



وتابعت قائلة : " متضغطيش على طفلك عشان يذاكر، وافتحي معه حوار واسمعيه كويس، فكثرة الضغط على الطفل في السنوات الأولى من عمره بيخليه عنيد".



وأشارت اللايف كوتش هبة أبو الخير إلى أن كثرة الضغط على الطفل من أجل المذاكرة ستجعله مشتت الذهن ولا يستطيع التركيز في مذاكرته.