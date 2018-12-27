ياسر رزق: اجتماع رئيس الوزراء استعرض المشاكل المالية للمؤسسات الصحفية

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، إن اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف والمؤسسات الصحفية القومية استعرض المشاكل المالية للمؤسسات الصحفية كما ناقش دور لجنة حصر الأصول لدى هذه المؤسسات وطرق إستغلالها.



وأضاف رزق لـ ـصدى البلد أن الاجتماع استمر لمدة ساعة واحدة وإستمع فيها رئيس الوزراء الى العديد من المشاكل، وأكد تعاونه مع المؤسسات الصحفية القومية وجهود زيادة الإيرادات وترشيد النفقات، وكان إيجابيًا بشكل كبير.



والتقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، عددا من رؤساء تحرير الصحف القومية للاستماع لمطالب بعض المؤسسات القومية ومشكلاتها وتطويرها .



حضر الاجتماع كل من ياسر رزق وخالد ميرى وعبد المحسن سلامة وكرم جبر وعلاء ثابت وعبد الرازق توفيق.