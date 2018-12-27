شاهد.. جوائز نجوم مسرح مصر لجمهور معكم منى الشاذلي

سلم نجوم مسرح مصر، محمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، ومحمد أسامة "أوس أوس"، هواتف محمولة لجمهور معكم منى الشاذلى خلال إحتفالية إختيار الأفضل في 2018 بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية.



يعتبر الاستفتاء تقليدًا سنويًا للبرنامج يجريه للمرة الرابعة على التوالي، ويتضمن اختيار أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل شخصية رياضية، وأفضل ألبوم، وأفضل أغنية، وأفضل أغنية شعبية، وأفضل نص درامي، وأفضل كتاب، وأفضل فيديو على الإنترنت وأفضل صورة صحفية في 2018.



تتضمن حلقة نتائج الاستفتاء فقرة مميزة مع ثلاثي مسرح مصر النجوم الشباب محمد أنور وأوس أوس ومحمد عبدالرحمن يتحدثون فيها عن آخر أعمالهم ويقدمون جوائز وهدايا لجمهور البرنامج المشارك في تصوير الحلقة.



يذاع برنامج "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً.