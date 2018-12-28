فرنسا تدين بناء إسرائيل مستوطنات بالضفة الغربية: يخالف القانون الدولي

أدانت فرنسا القرار الإسرائيلي الذي يقضي ببناء 2191 وحدة سكنية في الضفة الغربية، مشيرة إلى هذا القرار يساهم في توسيع نطاق الاستيطان.



وكانت لجنة التخطيط الإسرائيلية يومَي 24 و25 ديسمبر قد صدقت على قرار يقضي ببناء 2191 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم إن قرار الاستيطان يتنافى مع القانون الدولي، وفق ما شدّد عليه القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يقوّض ميدانيًا ووجدانيًا الظروف المواتية لحل الدولتين، لافتة الي ان الحل الوحيد الكفيل بتحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



كما ناشدت الخارجية الفرنسية في بيانها السلطات الإسرائيلية بإعادة النظر في هذه القرارات ، معربة عن تخوفها من ان يسهم الاستيطان في تأجيج الاضطرابات.



