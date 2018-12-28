حرارة ديسمبر تضرب أستراليا.. والأرصاد تحذر

حذر مكتب الأرصاد الجوية الوطني في أستراليا، من موجة حارة ستضرب البلاد ، وسط مخاوف بشأن الصحة العامة، بينما لجأ كثير من السكان للشواطئ.





وبينما تشهد بلدة ماربل بار في أقصى الشمال الغربي، وهي الأكثر حرارة على مستوى البلاد، حيث تسجل أعلى درجات حرارة حتى الآن، قال خبراء الأرصاد إن الموجة ستمتد إلى الجنوب الشرقي، حيث ستزيد الحرارة في سيدني وملبورن واديليد نحو 16 درجة مئوية عن المعتاد في المتوسط.





وتحذر الأرصاد من ارتفاع الحرارة في العاصمة كانبيرا غدا ، السبت، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 39 درجة مئوية.



