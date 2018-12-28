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رياضة

تفاصيل جلسة باسم مرسى مع رئيس الزمالك

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 05:38 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
عقد باسم مرسى مهاجم الزمالك العائد من تجربة إحترافية قصيرة على سبيل الإعارة من نادى لاريسا اليوناني جلسة مع رئيس النادى خلال الساعات القليلة الماضية لإيجاد حل لأزمة رفض المجلس الأبيض إعارته لسموحة يناير المقبل.

وعلم صدى البلد أن باسم مرسى طلب مقابلة رئيس الزمالك من أجل إقناعه بالموافقة على انتقاله لسموحة لمدة 6 شهور فقط تبدأ من يناير المقبل حتى يستعيد مستواه الفنى العالى خاصة مع رفض جروس المدير الفنى للفريق الإستفادة من خدماته عقب عودته من الدورى اليونانى قبل شهرين تقريبا.

وقال باسم مرسى لرئيس الزمالك أثناء الجلسة: "أتمنى الموافقة على رحيلى لمدة قصيرة لأقف على رجلى وسأعود للفريق الأبيض بنهاية الموسم إذا احتاجنى الجهاز الفنى وإذا لم يرغب من الممكن بيعى أو إعارتى مرة أخرى".

وعلم صدى البلد أن باسم مرسى وقع بالفعل على عقود إنتقاله لسموحة مقابل مليون و600 ألف جنيه الإ أن رئيس الزمالك أوقف الصفقة بسبب رغبته فى الحصول على خدمات ياسر إبراهيم مدافع الفريق السكندرى فى صفقة تبادلية وهو ما رفضه مجلس فرج عامر رئيس سموحة .

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