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أخبار العالم

رئيس فنزويلا: سنقبض على جوايدو فور عودته من كولومبيا

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 07:18 م
رئيس فنزويلا
رئيس فنزويلا
شريف سيد
أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أنه سيتم القبض على رئيس مجلس النواب خوان جوايدو فور عودته إلى البلاد كولومبيا.

وقال مادورو في تصريحات إلى شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "سنلقي القبض على جوايدو فور عودته"

كان رئيس مجلس النواب الفنزويلي خوان جوايدو أعلن نفسه رئيسا للبلاد، وعزل مادورو من منصبه، وهو ما أيدته الولايات المتحدة وعدد من الدول، وما ترتب عليه من تظاهرات في البلاد.

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