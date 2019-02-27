وزير التعليم ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

نعى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث اصطدام قطار محطة مصر، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



وتوجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص العزاء والمواساة لأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشّفاء العاجل.



