السيطرة على حريق اندلع بمخزن مواد غذائية بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج على حريق اندلع في مخزن مواد غذائية بدائرة قسم ثان سوهاج دون حدوث إصابات.





كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا لقسم شرطة ثان سوهاج بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية بمدينة ناصر، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن ملحق بمنزل المدعو "علي ح م" 42 سنة مهندس زراعي ويقيم بذات الناحية، وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.



