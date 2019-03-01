ننشر نص خطبة الجمعة مقروءة ومسموعة وبلغة الإشارة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة يوم الجمعة المقررة اليوم، بعنوان "البناء الاقتصادي السديد... وأثره في استقرار المجتمع".
وطالبت الوزارة جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
وقررت وزارة الأوقاف نشر خطبة الجمعة أسبوعيا بعدة لغات لا تقل عن 5 لغات، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية ( بالصوت والصورة ) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة، ونشر ذلك كله على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) بلغاته المختلفة، وقناة منبر التجديد على اليوتيوب، وعلى موقع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وموقع أكاديمية الأوقاف، وموقع مركز الثقافة الإسلامية لغات بكل من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ ومسجد الميناء بمدينة الغردقة.
- للاطلاع على نص الخطبة يرجى الضغط هنا
- لسماع الخطبة المسمــــوعة اضغـــط هنا
- لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط هنا
وطالبت الوزارة جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
وقررت وزارة الأوقاف نشر خطبة الجمعة أسبوعيا بعدة لغات لا تقل عن 5 لغات، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية ( بالصوت والصورة ) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة، ونشر ذلك كله على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) بلغاته المختلفة، وقناة منبر التجديد على اليوتيوب، وعلى موقع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وموقع أكاديمية الأوقاف، وموقع مركز الثقافة الإسلامية لغات بكل من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ ومسجد الميناء بمدينة الغردقة.
- للاطلاع على نص الخطبة يرجى الضغط هنا
- لسماع الخطبة المسمــــوعة اضغـــط هنا
- لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط هنا