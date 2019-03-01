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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 1-3-2019.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:49 ص
صدى البلد
البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 1-3-2019 بمصر.

وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة على النحو التالي:

الطماطم: 5.75 جنيه
البطاطس: 6.75 جنيه
البصل: 5.5 جنيه 
الخيار: 6 جنيهات
الفلفل الرومي: 7 جنيهات
الباذنجان: 5 جنيهات
الكوسة: 12 جنيها
الفاصوليا: 12 جنيها
البرتقال: 4 جنيهات
الجوافة: 10 جنيهات
الرمان: 8 جنيهات
اليوسفى: 7 جنيهات

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