أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 1-3-2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 1-3-2019 بمصر.



وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة على النحو التالي:



الطماطم: 5.75 جنيه

البطاطس: 6.75 جنيه

البصل: 5.5 جنيه

الخيار: 6 جنيهات

الفلفل الرومي: 7 جنيهات

الباذنجان: 5 جنيهات

الكوسة: 12 جنيها

الفاصوليا: 12 جنيها

البرتقال: 4 جنيهات

الجوافة: 10 جنيهات

الرمان: 8 جنيهات

اليوسفى: 7 جنيهات

