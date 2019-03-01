علي جمعة: حرمان المرأة من الميراث جاهلية وحرام شرعا

ورد سؤال للشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق من سائل يقول " ما حكم حرمان المرأة من ميراثها".



أجاب جمعة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أنه لا يجوز حرمانُ الإناث من الميراث؛ لأنه حرام شرعًا، بل هو من مواريث الجاهلية، ومن أكل أموال الناس بالباطل.



وأضاف: قال الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: {تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنَّاتٍ تجري من تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ۞ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنَّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13-14].

