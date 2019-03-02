مجلس جامعة بنها يستعرض مراحل تجديد مبنى الإدارة

شهد مجلس جامعة بنها في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة، عرضًا عن مراحل ترميم وصيانة المبنى الرئيسي لإدارة الجامعة والمنطقة المحيطة به داخل حرم الجامعة.



وقال الدكتور محمد خيري والدكتورة منال أبوالعلا أستاذ العمارة بكلية هندسة شبرا والمشرفين على أعمال التصميم والترميم، أن مبنى إدارة جامعة بنها الذي أنشأ قبل ما يزيد عن 100 عام كان يعاني من الإهمال حتى اتخذت إدارة الجامعة قرارًا بتجديده وإعادة الرونق للمبنى المتميز معماريا وهو ما تم على مدى 5 أشهر ليخرج المبنى على شكله الحالي المبهر، مؤكدين أن أعمال الترميم والصيانة للمبنى تمت وفقًا للأصول الهندسية السليمة، من خلال الاستعانة بالمتخصصين من الجامعة في وضع اللمسات الجمالية للمبنى والمساحة المحيطة بالمبنى الخاصة باللاندسكيب والحدائق.



وتوجه الدكتور المغربي بالشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل وخص بالشكر الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد خيري والدكتورة منال أبوالعلا لإشرافهم على أعمال التصميم والترميم وللدكتور محمد شبل للاشراف على أعمال الكهرباء، وكذا الادارة الهندسية بالجامعة لما بذلوه من جهد واضح في الإشراف علي أعمال التنفيذ لتلك التجديدات.