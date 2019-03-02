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رياضة

تأهل علي فرج وطارق مؤمن لنهائي بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو

السبت 02/مارس/2019 - 11:38 ص
صدى البلد
أ ش أ

تأهل لاعبا الاسكواش علي فرج وطارق مؤمن، اليوم /السبت/ للمباراة النهائية لبطولة العالم للاسكواش التي تستضيفها مدينة (شيكاغو) الأمريكية، لتضمن بذلك مصر الفوز باللقب.

جاء تأهل اللاعب على فرج (المصنف الثاني) بعد الفوز على الألماني سيمون روزنر (المصنف الثالث) بثلاثة أشواط نظيفة، وكانت نتيجة الأشواط (11-2) (11-9) (11-4) في مباراة استغرقت 46 دقيقة.

بينما تأهل اللاعب طارق مؤمن بعد فوزه على محمد الشوربجي (المصنف الأول) بثلاثة أشواط لشوطين، وكانت نتيجة الأشواط (8-11) (11-6) (8-11) (11-4) (11-8) في مباراة ماراثونية استغرقت 97 دقيقة.

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