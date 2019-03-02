الحكومة تنفي عدم صلاحية تطعيمات طلاب المدارس الابتدائية ضد الأنيميا والتقزم والسمنة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن عدم صلاحية تطعيمات طلاب المدارس الابتدائية ضد الأنيميا والتقزم والسمنة، وتسببها فى الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة تظهر مستقبلًا من بينها العقم.





وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنها تقوم بالكشف على الطلاب ولا تعطي أي تطعيمات موضحةً أن هذه الحملة تأتي فى إطار اهتمام رئيس الجمهورية بصحة أبنائه الطلاب وحمايتهم من هذه الأمراض واكتشافها في مرحلة مبكرة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.وقالت الوزارة إن هذه الحملة تستهدف جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، وستتم على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى من ١٥ فبراير حتي ٢٨ فبراير، وتشمل محافظات "الفيوم، ودمياط، وأسيوط، ومطروح، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والجيزة"، أما المرحلة الثانية فقد بدأت خلال الفترة من 1 مارس إلى ٢٠ من الشهر نفسه، بمحافظات "القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والأقصر"، على أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 21 مارس حتى 10 أبريل المقبل، بمحافظات "الدقهلية، والشرقية، والغربية، وقنا، والمنيا، والوادى الجديد".وأكدت أن أهل الشر ممن يضمرون السوء لهذا الوطن وأبنائه يحاولون تحويل كل إنجاز لصالح الوطن إلى شىء مخالف، ولكن لن تفلح محاولاتهم.وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتثير البلبلة بين المواطنين، وفى حالة وجود أى استفسار يرجي الاتصال على رقم الوزارة التالى ٢٧٩٢٣٧٥٤