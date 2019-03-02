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أخبار العالم

حزب العمال الجزائري يقرر عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

السبت 02/مارس/2019 - 06:09 م
صدى البلد
أ ش أ
قرر حزب العمال الجزائري (معارض)، اليوم السبت، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل.

وقالت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون -في تصريحات عقب ختام الدورة غير العادية للجنة المركزية للحزب- "قررنا عدم المشاركة في هذه الاستحقاقات، وبالتالي لن يتم إيداع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري".

كانت لويزة حنون، التي سحب حزبها استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح لانتخابات الرئاسة قد أكدت، في وقت سابق، أن اللجنة المركزية ستفصل في مسألة المشاركة من عدمها في الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل سيادة ودون أي ضغط.

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