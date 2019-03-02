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أخبار العالم

الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل عنصرين من "داعش" في الأنبار

السبت 02/مارس/2019 - 06:13 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار.

وذكرت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10، ووفق معلومات استخبارية دقيقة، اعتقلت اثنين من عناصر تنظيم "داعش" في منطقة الشيحة بمديرية الصقلاوية في الأنبار.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين شاركا في العديد من المعارك ضد القوات الأمنية العراقية، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب.

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