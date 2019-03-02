الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل عنصرين من "داعش" في الأنبار

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار.



وذكرت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 10، ووفق معلومات استخبارية دقيقة، اعتقلت اثنين من عناصر تنظيم "داعش" في منطقة الشيحة بمديرية الصقلاوية في الأنبار.



وأشار البيان إلى أن الإرهابيين شاركا في العديد من المعارك ضد القوات الأمنية العراقية، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب.