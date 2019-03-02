تويتر يطلق ميزة تتيح إخفاء الردود على التغريدة

يعمل تطبيق التدوينات المصغرة "تويتر" Twitter على تطوير ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإخفاء الردود على تغريداتهم.



وبحسب ما ذكره موقع "ديجيتال تريندس" التقني، لن تسمح الميزة بإخفاء الردود على التغريدات بشكل دائم، حيث ستتمكن من عرض التغريدات مرة أخرى من خلال زر "عرض التغريدات المخفية"، لكنها ستجعل الردود أكثر صعوبة في الظهر.



وتهدف تلك الميزة من التخلص من التعليقات السلبية من خلال إخفائها، كما أنها ستمنح المستخدمين طرقا أكثر للتحكم فيما يظهر في الردود على تغريداتهم. ولم تعلن تويتر بعد عن موعد إطلاق تلك الميزة.

