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رياضة

بايرن ميونخ يتقدم على مونشنجلادباخ بهدفين في الشوط الأول بالدوري الألماني

السبت 02/مارس/2019 - 08:32 م
صدى البلد
القسم الرياضى
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي بايرن ميونخ وبروسيا مونشجلادباخ، بتقدم الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف، وضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني .

لم يمهل نادي بايرن ميونخ نظيره مونشنجلادباخ كثيرا، وأحرز لاعبه خافي مارتينيز الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة ، وعزز زميله توماس مولر الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة الحادية عشر ، وقلص لارس ستيندل الفارق لمصلحة مونشنجلدباخ بهدف أول في الدقيقة 37 ، لينتهي الشوط بتقدم البايرن بهدفين لهدف.

ويسعى بايرن ميونخ للمحافظة على تلك النتيجة، ليستغل تعثر المتصدر بروسيا دورتموند أمس ، ومشاركته صدارة الترتيب، حيث يحتل البافاري المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

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