بايرن ميونخ يتقدم على مونشنجلادباخ بهدفين في الشوط الأول بالدوري الألماني

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي بايرن ميونخ وبروسيا مونشجلادباخ، بتقدم الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف، وضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني .



لم يمهل نادي بايرن ميونخ نظيره مونشنجلادباخ كثيرا، وأحرز لاعبه خافي مارتينيز الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة ، وعزز زميله توماس مولر الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة الحادية عشر ، وقلص لارس ستيندل الفارق لمصلحة مونشنجلدباخ بهدف أول في الدقيقة 37 ، لينتهي الشوط بتقدم البايرن بهدفين لهدف.



ويسعى بايرن ميونخ للمحافظة على تلك النتيجة، ليستغل تعثر المتصدر بروسيا دورتموند أمس ، ومشاركته صدارة الترتيب، حيث يحتل البافاري المركز الثاني برصيد 51 نقطة.