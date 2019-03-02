الإرهابي بهجت صابر يسب المصريين ويطالب بذبحهم في الشوارع

عرض الإعلامي أحمد موسى؛ مقطع فيديو لأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يدعى بهجت صابر؛ وهو يسب المصريين بأبشع الألفاظ؛ و يحرض على ذبحهم في الشوارع.



وقال بهجت خلال الفيديو المذاع بحلقة اليوم من برنامج« على مسئوليتي» المذاع على فضائية«صدى البلد»؛ : « اللي يقابل مصري يذبحه بالسيف .. ذرية الناس دي مش لازم تعيش».



من جانبه رد عليه موسى قائلا: « ده واحد من الكلاب الإخوان اللي عايزين يحكموا البلد وقتلوا المصريين؛ ده واحد من رجاله الجاسوس محمد مرسي .. ده واحد من الإرهابيين اللي بيحاول يستخدم مواقع التواصل الإجتماعي لتحريض المصريين ضد الدولة المصرية».