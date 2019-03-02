ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الإرهابي بهجت صابر يسب المصريين ويطالب بذبحهم في الشوارع

السبت 02/مارس/2019 - 08:55 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي أحمد موسى؛ مقطع فيديو لأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يدعى بهجت صابر؛ وهو يسب المصريين بأبشع الألفاظ؛ و يحرض على ذبحهم في الشوارع.

وقال بهجت خلال الفيديو المذاع بحلقة اليوم من برنامج« على مسئوليتي» المذاع على فضائية«صدى البلد»؛ : « اللي يقابل مصري يذبحه بالسيف .. ذرية الناس دي مش لازم تعيش».

من جانبه رد عليه موسى قائلا: « ده واحد من الكلاب الإخوان اللي عايزين يحكموا البلد وقتلوا المصريين؛ ده واحد من رجاله الجاسوس محمد مرسي .. ده واحد من الإرهابيين اللي بيحاول يستخدم مواقع التواصل الإجتماعي لتحريض المصريين ضد الدولة المصرية».

ترشيحاتنا

المتناقض معتز مطر.. إرهابي يتلون كالحرباء ويبيع المصريين بثمن بخس..فيديو

10 آلاف مشجع للقاء الأهلي والساورة الجزائرى بدورى أبطال إفريقيا

شاهد.. ملياردير امريكى يسحل زوجته داخل حديقة عامة

شاهد... محمود الخطيب صديق أمح الجديد

الحكومة ردا على الشائعات:لا توجد تطعيمات للأنيميا والتقزم والسمنة

العامري فاروق داخل نادي الزمالك.. اقرأ التفاصيل

نائب وزير الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

الزراعة: سعر كيلو الدواجن من 28 الى 30 جنيها في المزارع

صلاح ينتظر الديربي الأعنف في إنجلترا.. عندما تأسس ليفربول مكايدة في إيفرتون

خبير بترولي: تحويل السيارات للغاز يوفر 517 مليون دولار سنويا

بورنموث يحقق رقماً سلبياً لأول مرة منذ 16 عامًا في مواجهة مانشستر سيتي

الزمالك يفاوض نجم وادي دجلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

حياة البادية بـ سانت كاترين.. استجمام وعبادة وتأمل في الطبيعة الخلابة

فيديو

محافظ أسوان:47 مليون جنيه لتطوير الكورنيش ومداخل المراسي..فيديو وصور
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب..فيديو
توفيق عكاشة: تميم مصاب بهستيريا وأردوغان يعاني من الصرع الرعاش
عكاشة: الرئيس السيسي طاهر اليد ويسعى لعودة مصر القوية.. فيديو
عكاشة يشن هجوما عنيفا على قطر وأميرها وأبواقها الإعلامية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟