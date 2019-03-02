رنا سماحة تطرح أغنيتها الخليجية الجديدة فيني وجع.. غدًا

شاركت الفنانة رنا سماحة مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، أعلنت فيه لجمهورها عن طرح أغنيتها الجديدة «فيني وجع» غدًا، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



أغنية "الله يا حزني" من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد، ومن إنتاج المنتج السعودي محمد الشادي.



جدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنانة رنا سماحة، كانت أغنية "بينا خير" والتي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات وألحان هشام صادق، توزيع محمد شفيق، إخراج حسام بدران، إنتاج نيو جينيريشن للإنتاج الفني.

