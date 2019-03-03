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أخبار العالم

داعش يعلن مسئوليته عن مقتل 10 جنود نيجيريين

الأحد 03/مارس/2019 - 06:20 ص
صدى البلد
رويترز
قال تنظيم داعش يوم السبت إنه قتل عشرة جنود نيجيريين في هجوم وقع يوم 28 فبراير في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد، لكن متحدثا باسم الجيش النيجيري نفى وقوع مثل هذا الهجوم.

وأعلن التنظيم المتشدد ذلك في بيان صدر عبر وكالة أعماق. وقال البيان "مقتل نحو 10 من الجيش النيجيري وتدمير آلية رباعية الدفع بهجوم لمقاتلي داعش في قرية تدماري قرب مدينة مايدوجوري في (ولاية) بورنو أول أمس".

وأصر المتحدث باسم الجيش النيجيري على أن "الوضع في الشمال الشرقي هادئ في الوقت الحالي". وقال "الجيش النيجيري يعزز جهوده ويحقق نجاحات".

وشن تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، الذي انشق عن جماعة بوكو حرام في 2016، عددا من الهجمات في شمال شرق نيجيريا في الأشهر القليلة الماضية.

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