ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد .. ضابط فرنسي يعتدي على رجل معاق خلال مظاهرات السترات الصفراء

الأحد 03/مارس/2019 - 08:57 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات مفجعة لحظة رش ضابط فرنسي مسحوق الفلفل في عيني رجل عاجز يسير بكرسي متحرك، لينتشر المقطع بشكل كبير عبر أنحاء فرنسا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يظهر فيديو لمظاهرات السترات الصفراء في مدينة تولوز الفرنسية، يوم السبت الماضي، شخصا معاقا يقترب من ضابط مكافحة الشغب قبل أن يرش الشرطي مسحوق الفلفل في وجه الرجل العاجز من مسافة قريبة.

فيما دافع متظاهر السترات الأصفر عن الرجل العاجز، وحاولوا ابعاد الضابط عنه والفصل فيما بينهما بحسب شهود العيان لتلك الواقعة.

ترشيحاتنا

نجم الأهلي يوجه رسالة دعم للفريق.. لهذا السبب

حسام البدري يقود فريق عمل بيراميدز لـ إطلاق برنامج بنحب مصر

قطع لسان الإخواني السليط .. معتز مطر بطل الافتراءات وأيقونة التناقضات

إيهاب جلال يعلن رأيه فى اختيارات قائمة منتخب مصر

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية بعد الفوز على بترو أتلتيكو

شاهد.. لحظة وفاة لاعب جابوني داخل أرض الملعب

الإصابات تواصل ضرب الأهلي .. إصابة جديدة قبل 24 ساعة من مواجهة بتروجت

مصرع شخصين تفحما داخل سيارة في حادث بالعاشر من رمضان ..صور

هيثم فاروق يبعث برسالة إلى الزمالك بعد الفوز على بترو أتليتيكو

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي بـ الكونفدرالية

إصابة قوية تضرب نجم الزمالك خلال مباراة بترو أتليتكو

تحذير.. زبدة منتشرة في الأسواق تهدد بأمراض خطيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

شاهد .. هدف الزمالك فى شباك بترو أتلتيكو الأنجولي بالكونفدرالية
شاهد.. وائل كفوري يروج لأغنية ولاد الحرام
الخشت: جامعة القاهرة حققت أعلى ترتيب ضمن أهم التصنيفات العالمية
طارق الدسوقي يكشف عن 3 أسباب خطيرة تزيد نسبة إصابة الرُضع بضعف السمع .. فيديو
شريف نصر للفتيات: لا تسعي وراء الترند واختاري الموضة المناسبة لجسمك ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟