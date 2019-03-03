شاهد .. ضابط فرنسي يعتدي على رجل معاق خلال مظاهرات السترات الصفراء

كشفت لقطات مفجعة لحظة رش ضابط فرنسي مسحوق الفلفل في عيني رجل عاجز يسير بكرسي متحرك، لينتشر المقطع بشكل كبير عبر أنحاء فرنسا.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يظهر فيديو لمظاهرات السترات الصفراء في مدينة تولوز الفرنسية، يوم السبت الماضي، شخصا معاقا يقترب من ضابط مكافحة الشغب قبل أن يرش الشرطي مسحوق الفلفل في وجه الرجل العاجز من مسافة قريبة.



فيما دافع متظاهر السترات الأصفر عن الرجل العاجز، وحاولوا ابعاد الضابط عنه والفصل فيما بينهما بحسب شهود العيان لتلك الواقعة.



