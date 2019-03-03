مصر للطيران تبدأ نقل أول أفواج المعتمرين الفلسطينيين إلى الأراضي المقدسة

تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، في الساعات الأولى من صباح غد الاثنين، تسيير أولى رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية، لنقل المعتمرين الفلسطينيين، ضمن خط جوي يبدأ اعتبارا من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل؛ لنقل 13 ألف معتمر فلسطيني على متن 56 رحلة جوية.



وقالت شركة مصر للطيران، إنه سيتم تنظيم 4 رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع لنقل 1000 معتمر فلسطيني، على متن طائرتها من طراز إيرباص "330 /200"، في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



واستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، أول أفواج المعتمرين الفلسطينيين، القادمين عبر معبر رفح استعدادا لمغادرتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، وصل إلى المطار، فوج يضم 1000 معتمر، تم نقلهم عبر 20 أتوبيسا مجهزا، ومن المقرر نقلهم إلى الأراضي المقدسة عبر رحلات شركة مصر للطيران، والتي ستقلع قبل منتصف ليل غدٍ الاثنين.



كانت الصالة الموسمية بمطار القاهرة، انتهت من استعداداتها لاستقبال المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفع الحدودي، تمهيدا لسفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.